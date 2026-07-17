„Звуците на Големата степа“– традиционална музика и танц од Казахстан Во Паркот на франкофонијата

Во рамките на 47. издание на фестивалот „Скопско лето“, а во соработка и организација на Амбасадата на Република Казахстан, во Паркот на франкофонијата на 17 јули, во 20.30 часот, ќе се одржи настан „Звуците на Големата Степа”.

Настанот претставува уникатна вечер посветена на богатото културно наследство на Казахстан преку настапите на етногрупата „Тарланс“ и кореографскиот ансамбл „Ајала“.

Публиката ќе има можност да ужива во автентичните звуци на традиционалните казахстански инструменти, современите етноаранжмани и впечатливите кореографии инспирирани од духот на Големата Степа.

Настанот претставува спој на музика, танц и традиција што ја доближува казахстанската култура до македонската публика.

Влезот е слободен.

фото:Скопско лето/плакат