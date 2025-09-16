Зумираната бујна предница на Сека Алксиќ уште малку, па да излезе од кадар

Пејачката Сека Алексиќ е многу активна на социјалните мрежи, каде што често споделува фотографии и видеа од својот приватен живот.

Таа привлекува големо внимание на Инстаграм, каде што сега крена прашина со една „стори“ објава.

Имено, Сека направи фотографија одблизу од своите бујни гради и ја објави, што ги изненади нејзините следбеници, а некои коментираа дека малку претерала, бидејќи брадавиците ѝ се истакнуваат под тесната маица.

Патем, Сека долго време се бореше со вишокот килограми, за што секогаш отворено зборуваше и никогаш не криеше дека сака да јаде, како и фактот дека е слаба на слатки.

– Боже, колку убаво се чувствувам кога слабеам, само би сликала и видеа. Изгубив 3,5 килограми, а како да ослабев 30. Веќе мислам дека можам да одам во бикини. Добро, ајде, не се лажи. Сè уште сте дебела – си рече Сека неодамна додека се снимаше.

„Мислам дека сум убава, не се навредувам кога велат дека сум дебела“

Таа еднаш истакна дека не ѝ пречат коментарите за нејзината тежина.

– Тоа не ме допира. Се сметам за убава и негувана жена, а ако некој зборува за својата тежина и дебелина, тогаш дефинитивно тоа сум јас. Кога некој ќе каже „дебела си“, тоа не е навреда за мене, бидејќи знам дека сум – рече таа и додаде:

– Знам кој е добронамерен, но и кога луѓето ми приоѓаат поради мојата коса, бидејќи најчесто се коментира за неа, бидејќи е толку долга. Ја сакам, ми се допаѓа, тоа е мојата самодоверба. Кога имам кратка коса, како некој да ми ја одзел сексуалноста, така се чувствувам. Не ми ја допирајте косата! – нареди таа.

фото:Instagram printscreen/seka_aleksic