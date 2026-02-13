Злата Петровиќ криела од својот син дека е Ромка

Пејачката Злата Петровиќ откри дека на својот син Мирослав Мики Дудиќ му кажала дека нејзината мајка е Ромка дури кога имал осум години. Злата Петровиќ отсекогаш била искрена во своите јавни настапи и вели дека никогаш не се срамела од своето потекло.

– Мајка ми беше Ромка, татко ми беше Црногорец. Кога морав да му објаснам на мојот постар син која му е баба, тој имаше околу осум години и тоа беше проблем за него бидејќи се плашеше што ќе кажат луѓето. Му реков – ако мисли дека некој ќе го осуди затоа што мајка му е Ромка, тогаш не мора да се дружи со тие деца. Тоа е добро затоа што почнуваш со твоите пријатели и познаници. Му требаше време да го прифати тоа. Па така, на мојата свадба со Пеџа, тој имаше 12 години, таму беа моите сестри и мајка ми, кои се со темна кожа, додека целото семејство од страната на неговиот татко е со светла кожа. Сите колеги отидоа да пеат за мајка ми. Потоа мојот пријател Мики го прашал кои се овие луѓе, бидејќи беа видливо различни од нас, а тој им рекол: „Тоа се некои од нашите кумови од Грција“. Години подоцна дознав за тоа и го прашав: „ Мики, не знаев дека сме Грци“, и дури тогаш седнавме и разговаравме за тоа. Сега тој многу го сака своето потекло и е горд на него.

Пејачката, патем, пораснала со мајка си и очув, кои ги сакала неизмерно, додека татко си го запознала дури кога имала 20 години.

– Подобро доцна отколку никогаш. А потоа судбината наредила да ги погребам него и неговата сопруга, бидејќи почина и мојот полубрат, единствениот што го имав. Бидејќи пораснав без него, можно е постојано да барам љубов, срце и душа кај другите луѓе. Иако го сакав мојот очув најмногу на светот. Никогаш не рекол дека има два сина, туку секогаш велел дека има три деца.