Радио Милева потекло

Злата Петровиќ криела од својот син дека е Ромка

2 мин. читање
Злата Петровиќ криела од својот син дека е Ромка

Пејачката Злата Петровиќ откри дека на својот син Мирослав Мики Дудиќ му кажала дека нејзината мајка е Ромка дури кога имал осум години. Злата Петровиќ отсекогаш била искрена во своите јавни настапи и вели дека никогаш не се срамела од своето потекло.

– Мајка ми беше Ромка, татко ми беше Црногорец. Кога морав да му објаснам на мојот постар син која му е баба, тој имаше околу осум години и тоа беше проблем за него бидејќи се плашеше што ќе кажат луѓето. Му реков – ако мисли дека некој ќе го осуди затоа што мајка му е Ромка, тогаш не мора да се дружи со тие деца. Тоа е добро затоа што почнуваш со твоите пријатели и познаници. Му требаше време да го прифати тоа. Па така, на мојата свадба со Пеџа, тој имаше 12 години, таму беа моите сестри и мајка ми, кои се со темна кожа, додека целото семејство од страната на неговиот татко е со светла кожа. Сите колеги отидоа да пеат за мајка ми. Потоа мојот пријател Мики го прашал кои се овие луѓе, бидејќи беа видливо различни од нас, а тој им рекол: „Тоа се некои од нашите кумови од Грција“. Години подоцна дознав за тоа и го прашав: „ Мики, не знаев дека сме Грци“, и дури тогаш седнавме и разговаравме за тоа. Сега тој многу го сака своето потекло и е горд на него.

Пејачката, патем, пораснала со мајка си и очув, кои ги сакала неизмерно, додека татко си го запознала дури кога имала 20 години.

– Подобро доцна отколку никогаш. А потоа судбината наредила да ги погребам него и неговата сопруга, бидејќи почина и мојот полубрат, единствениот што го имав. Бидејќи пораснав без него, можно е постојано да барам љубов, срце и душа кај другите луѓе. Иако го сакав мојот очув најмногу на светот. Никогаш не рекол дека има два сина, туку секогаш велел дека има три деца.

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top