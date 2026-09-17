Жешка сцена во живо: Јована Јеремиќ и Тигар се бакнуваа пред камерите, снимката предизвика лавина реакции (видео)

Водителката Јована Јеремиќ страсно се бакнуваше со својот партнер Милош Стојановиќ Тигар во програма во живо.

Јована Јеремиќ и нејзиниот вереник Тигар се појавија во емисијата „Амиџи шоу“, каде зборуваа за моментот кога се запознале, големата љубов, но и за нивниот интимен живот.

Колку се блиски стана јасно откако на социјалните мрежи се прошири снимка од емисијата, кога Јована и боксерот помислиле дека камерите не ги снимаат. Имено, кога Карлеуша стана за да учествува во играта со Митре Мириќ, зад неа заљубениот пар се впушти во размена на нежности.

Тигар ја прегрна Јована и почна страсно да ја бакнува, а снимката од нивниот момент во телевизискиот пренос со национална покриеност за кратко време се прошири на социјалните мрежи.

Инаку, Јована во емисијата зборуваше и за тоа како нејзината другарка знаела дека ѝ го пронашла вистинскиот сопруг, но водителката во тој момент не ни претпоставувала дека Тигар ќе биде вистинскиот избор за неа.

foto: printscreen You Tube/AmiG Show