„Ова е вознемирувачко“ – Том Круз се соблече за насловна страница, па предизвика „бура“ од коментари на мрежите

Том Круз во вторникот ја започна промотивната кампања за својот нов филм, и тоа со ново фотографирање.

Холивудската ѕвезда се најде на насловната страница на октомвриското издание на магазинот „GQ“ за 2026 година, што е негово прво појавување на насловната страница на ова списание по речиси две децении. Круз за магазинот даде и ретко интервју во кое зборуваше за својата кариера и претстојните проекти. Сепак, вниманието на корисниците на социјалните мрежи набрзо го привлече неговиот необичен изглед на фотографиите.

„Не знам како да објаснам, но оваа фотографија длабоко ме вознемирува“, напиша еден корисник на социјалната мрежа „X“.

Иако неодамна наполни 64 години, Том Круз и понатаму е една од најголемите холивудски ѕвезди. Наскоро ќе се појави во црната комедија „Digger“, во режија на Алехандро Гонзалес Ињариту, во која го толкува ликот на богат нафтен тајкун.

Круз претходно годинава ја изненади публиката кога за потребите на овој филм целосно го промени својот препознатлив акциско-херојски изглед. Се појави со седа коса, брчки и стомак, што претставуваше голема разлика во однос на неговиот вообичаен изглед.

За фотографирањето за „GQ“, сепак, Круз се врати на својот препознатливо младешки изглед. Ѕвездата на „Невозможна мисија“ зазеде провокативна поза на насловната страница и ги покажа стомачните мускули, а фотографијата ја направи Марио Сорети. Сепак, фотографијата предизвика поделени реакции на социјалните мрежи.

Многу корисници на „X“ ја опишаа како „бламажа“ и „одвратна“, додека некои го критикуваа Круз поради провокативното фотографирање со кое го промовира новиот филм.

Други се шегуваа на негова сметка бидејќи, според нив, одбива да ги прифати своите години, наведувајќи дека повеќе ја нема привлечноста што го направи голема ѕвезда и миленик на публиката во текот на деведесеттите.

„Никој всушност не им ја кажува вистината на мажите, бидејќи Том Круз не беше секси веќе 15 години, а еве го сега на насловната страница на магазин во ваква поза“, напиша еден корисник.

Друг порача:

„Го наместија за најголемото понижување на деценијата.“

„Човеку, имаш речиси 70 години, смири се“, гласеше уште еден коментар.

Инаку, Том Круз повторно беше мета на критики поради начинот на кој дава интервјуа.

Додека изгледот на Том Круз не воодушеви дел од публиката, критиките не беа насочени само кон фотографирањето.

Корисниците на социјалните мрежи го коментираа и неговиот разговор со новинарот Зак Барон, кој го водеше интервјуто за насловната приказна на магазинот. Кога Барон му постави неколку прашања за приватниот живот, Круз главно избегнуваше конкретни одговори.

На прашањето дали неговиот 64. роденден му значи нешто, актерот кратко одговори:

„Тоа значи дека имам 64 години.“

Кога новинарот се обиде да добие подетален одговор, Круз го имитираше Барон, а потоа повтори дека ништо не се променило во неговиот живот.

„Воопшто не“, додаде тој.

Еден корисник на платформата „X“ го коментираше нивниот разговор:

„Том Круз е еден од великаните, но, човеку, не знае да даде добро интервју.“

Некои го обвинија и дека ја менува темата и дава нејасни одговори на новинарските прашања.

Некои корисници се потсетија и на неговото контроверзно однесување за време на интервјуто кај Опра Винфри во 2005 година, наведувајќи го како можна причина поради која денес е повнимателен во комуникацијата со новинарите.

Приватниот живот на актерот со години е предмет на медиумско внимание, меѓу другото поради неговата поврзаност со сајентологијата и наводно нарушениот однос со ќерката Сури.

Иако остана прилично затворен кога станува збор за приватниот живот, Круз беше многу поотворен кога разговорот се насочи кон неговата професионална кариера, вклучително и долгогодишните приказни за неговото наводно барачко однесување за време на снимањата.

„Многу работам и луѓето кои работат со мене го знаат тоа. Многу очекувам и отворен сум во врска со тоа“, изјави актерот.

Во декември 2020 година, големо внимание привлече аудиоснимка за која се тврдеше дека настанала за време на снимањето на филмот „Невозможна мисија 7“, а на која наводно се слуша како Круз им се „дере“ на членовите на екипата поради кршење на протоколите воведени за време на пандемијата на коронавирусот.

„Верувајте ми, гласините се точни“, додаде Круз.

За време на разговорот откри и дека речиси никогаш не одмора кога не е на филмскиот сет. Наместо тоа, слободното време го користи за подготовка на следната улога.

„Секогаш нешто проучувам. Секогаш учам, секогаш“, рече тој.

foto: printscreen/instagram/tomcruise