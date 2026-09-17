Ангела Влинтовска ја објави „Песно недопеана“ – нова авторска бомба што веќе ги тресе платформите (ВИДЕО)

Младата македонска ѕвезда што се раѓа Ангела Влинтовска токму сега го претстави својот најнов сингл „Песно недопеана“ – песна полна со емоции која веднаш ги запоседна сите музички платформи, заедно со официјалниот видеоспот што веќе привлекува погледи.

Станува збор за моќна, емоционална приказна што јасно покажува зошто Ангела е едно од најперспективните имиња на домашната сцена. Зад целата музика, текст, аранжман и продукција стои Темелко Андреев – човекот со кого таа ја реализира оваа силна соработка. Во бек-вокалите се слушаат самата Ангела, Мики Секуловски, Емилија Алексовска и Темелко, а Ангела дополнително го зачини звукот со својата виолина. Гитарата и басот ги отсвири Оливер Тевчев.

И визуелниот дел е целосно под контрола на Темелко Андреев – сценарио, режија, монтажа, ефекти и постпродукција. Камерата ја држеа тој и Иво Иванов, кој ги сними и ефектните дрон-кадри.

За Ангела ова не е само уште една песна. „Песно недопеана“ е проект во кој вложила многу емоции, посветеност и чиста љубов кон музиката. Со овој сингл јасно порачува: нејзиниот пат допрва се засилува со полн интензитет.

Иако е уште млада, Влинтовска веќе има импресивна биографија. Покрај тоа што пее, свири виолина и виола и успешно го спојува класичното образование со современ звук. Во 2025-та ја освои регионалната публика на „Ѕвездите на Гранд“. На македонската фестивалска сцена силно одекна уште во 2024-та со „Темјана“ на Фолк фест Валандово, а две години подоцна се врати со „Вардар тече среде Скопје“. Круната дојде во 2026-та на Охрид фест – Охридски трубадури, каде што ја зеде наградата за најдобар дебитант и официјално влезе во кругот на најперспективните млади пејачки.

Токму по оваа успешна серија, „Песно недопеана“ доаѓа како логично и возбудливо продолжение. Со искуството од фестивалските сцени, новата песна е уште еден чекор напред и јасна најава: од Ангела Влинтовска допрва ќе слушаме многу.

Синглот е веќе достапен на сите дигитални платформи, а официјалниот видеоспот можете да го погледнете веднаш во продолжение. Не ја пропуштајте – ова е една од оние песни што остануваат!