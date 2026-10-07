На 62 години ненадејно почина познатиот холивудски актер, лекарите со часови се обидувале да го реанимираат

Светот на филмот и телевизијата е затечен од ненадејната и трагична вест за смртта на познатиот американски актер Роберт Келкер-Кели, кој почина на 62-годишна возраст. Според првичните информации, актерот доживеал ненадеен колапс во својот дом, по што веднаш била повикана медицинска помош, но и покрај брзата реакција на итните служби, исходот бил фатален.

Брзата помош пристигнала на местото на настанот за неколку минути, при што медицинските тимови и болничарите веднаш започнале со долг и интензивен процес на реанимација.

Според извори блиски до семејството, лекарите со часови правеле натчовечки напори за да го вратат актерот во живот, применувајќи ги сите современи медицински методи за срцево спасување. За жал, и покрај нивната упорност и професионалност, на телото на Келкер-Кели му немало спас, по што медицинскиот персонал бил принуден да констатира смрт, чија претпоставена причина е ненадеен срцев удар.

Роберт Келкер-Кели беше исклучително препознатливо лице на телевизиските екрани, најмногу познат по неговите впечатливи улоги во култните американски серии и сапуници кои со децении привлекуваа милионска публика ширум светот.

Веста за неговото заминување предизвика лавина од реакции во јавноста, а неговите колеги од филмската индустрија, пријателите и бројните обожаватели веќе започнаа масовно да се простуваат од него преку социјалните мрежи, изразувајќи сочувство до неговото семејство за оваа огромна и ненадејна загуба.

фото:You tube printscreen/Entertainment Tonight/Freepik