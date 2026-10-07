Водителката Јована Јеремиќ никогаш подиректна: „Телото бара се*с“

Популарната српска телевизиска водителка Јована Јеремиќ повторно успеа да го привлече комплетното внимание на јавноста и да предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи.

Таа на својот официјален инстаграм-профил сподели серија инспиративни фотографии со длабоко значење и мошне интересни текстови, кои брзо станаа главна тема на естрадата.

Јована е инаку добро позната по тоа што голем дел од својот приватен живот, ставови и интимни размислувања несебично ги споделува со своите бројни следбеници. Меѓутоа, нејзините најнови објави привлекоа дополнителен интерес кај јавноста поради специфичните и несекојдневни описи, кои многумина веднаш ги поврзаа со нејзините моментални лични желби и емотивна состојба.

Она што најмногу ги заинтригира сите беа трите клучни пораки испишани на фотографиите. На првата фотографија беше испишан текстот: „Срцето бара љубов“, на втората гласеше: „Душата бара мир“, додека на третата стоеше најдиректната порака: „Телото бара секс“.

Очекувано, најголема прашина во коментарите и во медиумите се крена токму околу последната фотографија во која се споменува сексот. Нејзините обожаватели и следбеници веднаш почнаа да нагаѓаат која е точната причина поради која згодната водителка одлучи јавно да ги сподели овие зборови, како и дали зад сето тоа се крие некое подлабоко значење поврзано со нејзиниот љубовен живот.

Како потсетување, ова не е првпат водителката да споделува пораки со кои отворено зборува за важни животни теми. Неодамна таа на социјалните мрежи сподели и искрена објава која беше поврзана со нејзината одлука за целосно прекинување на токсичните односи во рамките на семејството, со што уште еднаш покажа дека цврсто стои зад своите ставови и лични избори.

фото: instagram printscreen/jeremicjovana