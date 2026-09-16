Јована Јеремиќ ептен го испофали свршеникот за вештините од спалната соба: „Тоа трае од девет до девет“

Водителката Јована Јеремиќ откри дека сексот со нејзиниот партнер Милош Стојановиќ Тигра трае од девет до девет.

Јована и Тигар беа гости во емисијата „Амиџи шоу“, а во таа прилика за првпат ги споделија деталите од нивната прва средба со јавноста.

Покрај тоа, водителот зборуваше за интимност, а тие открија колку траел нивниот најдолг секс.

– Најдолг? На почетокот беше многу подолг, но сега целосно се опоравивме и исто така оди ненормално. Не можам да одговорам на прашањето бидејќи водам љубов. Не можам додека не ми се појави филм во главата, ми треба увертира, елаборација и заклучок. Како што рече Дара, нека биде одговорот од девет до девет – кажа Јована.

Патем, Тигар откри во емисијата колку му било тешко да ја заведе Јована, која на почетокот не го забележувала.

– Дојдов на роденден и првите два часа Јована дури и не ме забележа. Таа стана и почна да танцува, јас дојдов до неа и седнав до нејзината пријателка – рече тој за првите денови од стартот на нивното зближување.

фото:You tube printscreen/AmiG Show/Instagram printscreen/jeremicjovana