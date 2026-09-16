„Бев сигурна дека ќе направам лош избор и дека детето ќе страда“: Едита отворено за таткото на своето дете

Пејачката Едита Арадиновиќ со поранешниот партнер Ненад Стевиќ ја доби ќеркичката Зои.

Едита целосно се посвети на одгледувањето на бебето, а сега откри дека поради своето детство во нефункционално семејство долго време се плашела дека за своето дете ќе избере погрешен татко.

„Со оглед на тоа што имав нестабилно детство и толку тежок однос со родителите, а и тие меѓусебно имаа тежок однос, некако речиси бев сигурна дека ќе изберам нешто погрешно и дека моето дете ќе страда. Само бегав од тоа и не сакав тоа да му се случи на моето дете“, започна Едита, која објасни дека сепак донела добра одлука.

„И сега, кога гледам од оваа перспектива, можам да кажам: во ред, не му приредив никаква траума на детето и многу сум среќна поради тоа“, вели таа.

Едита додаде дека се труди со Ненад да изгради што подобар однос.

„Работиме на тоа да стигнеме до точка во која ќе имаме таков однос, а сепак нема да бидеме заедно, но ќе имаме дете. И тоа дете утре да знае дека е сакано и од мајката и од таткото, дека и мајката и таткото се добро. И таткото да се грижи за мајката, бидејќи мајката потоа треба да биде добра за себе, за детето и така натаму“, откри пејачката и истакна дека нејзиниот и Ненадовиот однос се темели на искреност.

„Нема ништо нејасно, нема ништо недоречено, нема калкулации, што за мене е многу важно. Нема манипулации, што е важен темел, пред сè за детето, секако и за нас, но првенствено за детето. Така што, односот ни е одличен“, раскажа пејачката во поткастот „Сигурно место“.

Foto: printscreen/instagram/editaaradinovic