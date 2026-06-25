За 10 години доживеаја драстична преобразба каква јавноста денес тешко им ја простува: Ретро видео од Мартија и Антониа стана нов хит на социјалните мрежи (видео)

„Пинк ѕвездички“, регионалниот натпревар од каде пошироката јавност ги запозна Антониа Гиговска и Мартија Станојковиќ, а тие ги освоија симпатиите преку својата детска наивност и талент за пеење даден од Бога.

Времето помина, а двете малечки девојчиња пораснаа, ама и се преобразија со трендовите од новото време. Трансформации кои јавноста никако да им ги прости, а тие во чекор со се’ кое сметаат дека е нивен личен одраз, се претставуваат со визулен печет за кој секогаш се „крева прашина“.

Ретро видеото од гостувањето во „Еден на еден“ кај Жаре, денес кружи како „ново“ и вирално, а за кое коментарите не стивнуваат.

„Кога изгледаа нормално“, „Сега не личат на себе“, „Колку беа двете убави, мили, скромни и природни. Сега филери и пластика“, „Некој го украде чистото и убавото од нив“… се само мал дел од коментарите на јавноста откако осамна ретро видеото од пред десет години.

Тогаш Антониа и Мартија заедно ја пеат „А можевме“ на Елена Ристеска која таму се појави како изненадување за нив.

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Нови времиња, нов изглед, ама и нови релации. Едно време двете музички ѕвездички имаа разнишани односи, а денес можеби не блиски како порано, ама секоја со своите погледи, намери и цели кон успехот.

Антониа особено е онаа што секогаш успева и стреми кон врвот, особено откако неодамна издаде втор албум, додека Мартија полека оди по патот до своето место под македондкото естрадно небо.

фото:Instagram printscreen/edennaeden/antoniagigovskaa/martijastanojkovic/chat GPT