Вака некогаш Мелина зборуваше за Харис: „Научив откако изгубив“

Мелина и Харис Џиновиќ се разведоа по 22 години љубов.

И двајцата претходно нагласија дека нивниот брак не бил идеален, а Мелина еднаш раскажа анегдота поврзана со купувањето:

– Кога бев во Париз со Харис во 2003 година, не можеш да го поднесеш… Бевме во Диор, а јас не можам да се одлучам помеѓу три пара чевли. Во исто време, бев бремена, како слон и не можев да стојам на штикли. И Харис ми вели: „Жено, што ти е тоа? Млада си, убава си, погледни ја таа коса, тоа лице. Облечи старки, облечи фармерки, врзи ја косата во опавче, не ти треба ништо, искористи ја таа младост“, објасни тогаш Мелина, откривајќи дека следела расправија:

– Се свртувам и му велам: „Дали си стипса, дали ми кажуваш дека не сакаш да купуваш за мене?“ Човекот само рече: „Да не чувај Боже, купи сè, нема да се расправам“. Ми објасни подоцна. По четириесет години, ви треба поскапа гардероба за да се подигнете, но треба да ја искористите младоста, да бидете неоптоварени и да уживате во неа. А јас ја поминав целата младост мислејќи дека ми недостасува нешто, па научив да ја ценам само кога ќе ја изгубам – додаде модната дизајнерка.

– Харис беше во право, но тоа е младост, ми треба сè, ми треба во три бои, како можам да живеам без тоа! Тој не е материјалист, не носи часовник, но педантеријата е невидена, кога црната ќе се измие, веќе не е црна. И мора да му биде удобно. Не го интересираат брендовите, за него тоа е данок на будали – истакна Мелина во тоа време за српските медиуми.

фото:printskrin/instagram/hypetv.rs/