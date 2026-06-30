Тренд во Кина: Сè повеќе жени се префрлаат на машка облека

Kако што се приближуваше летото, Касин забележа промена додека го средуваше својот гардеробер: имаше повеќе „машка облека“ отколку женска.

Кошулите, маиците и шорцевите не беа купени за нејзиното момче или нејзиниот татко – тие беа таму за неа.

Кесин не е сама во ова.

Сè поголем број млади Кинескинки – и во нивните социјални кругови и онлајн – велат дека ја прифаќаат машката облека од слични причини, како што се подобар квалитет, пониски цени, поголема удобност и помалку омаловажување на сликата за телото.

Но, што го движи овој тренд?

На популарната кинеска социјална мрежа Xiaohongshu, позната и како RedNote, ознаката „жени кои носат машка облека“ привлече повеќе од 82 милиони прегледи, додека „родово неутрално облекување“ надмина 90 милиони.

Објавите на оваа тема се зголемија, честопати истакнувајќи ги предностите на машката облека, како што се поголемата содржина на памук и лен, поедноставните кројки, поголемите џебови, понезабележливи шевови, подобра завршна обработка и пониски цени.

Кесин се сеќава дека нејзината гардероба се променила во 2023 година кога нејзината профилна страница на Doujin (кинеската домашна верзија на TikTok) почнала да прикажува преноси во живо на кои се продаваат машки маици.

На почетокот ја збунувало – никогаш не купувала предмети за својот татко или дечко, па зошто алгоритмот ѝ препорачувал таква содржина?

Касин претпоставила дека е грешка, сè додека еден ден не го оставила телефонот вклучен за време на пренос во живо од распродажба на облека додека била во бањата.

„Девојките можат да го купат ова во помала големина и да го носат самите.“

„Унисекс е и жените можат да го носат.“

Овие реченици се повторуваа одново и одново во рок од неколку минути.

Во споредба со преносите во живо насочени кон жени кои често ја нагласуваат виткоста, криејќи ги забележените недостатоци или проектираат нежен, женски идеал, овој се фокусираше на квалитетот на ткаенината и материјалите.

„Навистина ми се допадна тоа“, вели таа.

„Никогаш не сум разбрала зошто женската облека постојано инсистира на популарните стандарди за убавина, особено кога тие дизајни често се непријатни.

Цената исто така помогна: повеќето кошули чинат помалку од 100 јуани (14 долари).

Дури и да мораше да ги врати, ризикот изгледаше мал.

Таа ја купи својата прва „машка“ маица и беше изненадена.

Беше поудобна, подебел материјал и попропустлива од женските предмети што претходно ги купила по три пати повисока цена.

Наскоро почна да купува повеќе машка облека и непријатноста што очекуваше да ја почувствува носејќи ја никогаш не се појави.

Со текот на времето, овие предмети постојано го заземаа нејзиниот плакар, „како некои предаторски видови што ги туркаат оригиналите“, вели таа.

Помалку трошење

Трендот се појави и во услови на ослабена потрошувачка економија во Кина по укинувањето на ограничувањата поврзани со пандемијата Ковид-19 кон крајот на 2022 година.

За работници како Кесин, која работи во тешка смена позната како „996“ (од девет часот наутро до 21 часот, шест дена во неделата) Во Шангај, финансиската претпазливост стана вообичаена.

Таа е помалку спремна да менува работни места и е понеодлучна кога треба да троши многу на основни потреби како што е облеката.

Во овој контекст, некои потрошувачи ги прифатија трендовите на „обратна потрошувачка“, нагласувајќи ја вредноста и трајноста наместо брзата мода.

„Ако нешто не ви се допаѓа, лесно е да го вратите“, вели Кесин.

„Веќе не гледам поента во трошењето многу пари на облека, ретко носам нешто повеќе од една сезона.“

Проблеми со одредување на големината

Адвокатката Ли од Шангај вели дека машките панталони со големина М се многу попрактични за неа.

За многумина, промената има помалку врска со родовата порака, а повеќе со практичноста.

Големината е еден од најкритикуваните аспекти на женската облека во Кина.

На социјалните мрежи како што се Доуџин и Сјаохонгшу, витките инфлуенсери често покажуваат како таканаречените поголеми големини не им одговараат добро.

Фустаните означени со XL (екстра големи) нема да се растегнат или системите за одредување на големината ги сместуваат релативно слабите жени во најмалите категории.

Во меѓувреме, повисоките жени лесно се туркаат во поголеми големини.

Во еден вирален клип, блогерката става маица со големина L на својата пудлица – и таа и стои токму како што треба.

Ли, адвокатка од Шангај која побара да биде идентификувана само по презимето, вели дека се свртела кон машка облека затоа што женската облека ретко ѝ стои добро.

Таа е висока 170 сантиметри и има широки рамена.

Дури кога студирала во Европа, Ли сфатила дека стандардна големина М (средна) ѝ одговара.

„Се чини дека женската облека овде не е направена за луѓе со градба како мене“, вели таа.

Таа, исто така, укажува на практичноста на машката облека: еден пар машки панталони со големина М може да собере таблет од 11 инчи и книга во џебот без да влијае на нивната форма.

„Која женска облека може да го направи тоа? Дури и носењето кармин може да ве направи да изгледате затнато“, вели таа.

Притисок од индустријата

Според Ванг, креаторот на модниот бренд за средна големина, проблемите и со големината и со квалитетот ги одразуваат пошироките притисоци со кои се соочува индустријата.

Кинеската текстилна индустрија значително се намали од пандемијата, при што производството и извозот се намалија.

Растот на малопродажбата драматично забави, растејќи за само 0,1 процент во 2024 година, во споредба со 15 проценти во 2023 година.

Компаниите сега произведуваат помалку нови дизајни, а потрошувачите, кои веќе поседуваат доволно облека, купуваат помалку.

За да ги намалат трошоците, некои брендови сега купуваат готови модели од Југоисточна Азија наместо да ги прават своите.

Но, тие дизајни често не одговараат на кинеските облици на тело, што придонесува за лошиот лик на таа облека и порастот на таканаречената женска облека „за деца“.

Одлуките за дизајн се под влијание и на економијата.

Облеката за потенки типови на тело е поевтина и полесна за производство, додека поголемите големини бараат посложени кроеви и повисоки трошоци.

„Ако чини исто да се продадат 20 големи големини како 200 средни, компаниите едноставно ќе се откажат од поголемите големини“, вели Ванг.

Со зголемувањето на трошоците за ткаенини, производството се соочува со нови притисоци, додава таа, и предупредува дека резултатот веројатно ќе биде уште потенка облека во годината што доаѓа.

За купувачи како Кесин, тоа би можело само да ја забрза промената што веќе влијае на она што завршува во нејзината гардероба.

фото:Instagram printscreen/china._.woman