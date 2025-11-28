Том Круз бил злоставуван како дете: Славниот актер призна сè за насилството што го претрпел како дете

Успешните приказни ретко минуваат без тешки животни фази, а Том Круз, кој како момче страдал од семејно насилство и малтретирање од врсници, добро го знае ова. Додека многу светски ѕвезди со задоволство зборуваат за своето детство и првите чекори, Том Круз ретко се враќа на своите детски години јавно – и тоа не е случајно.

Том Круз пораснал во семејство кое било и динамично и многу нестабилно. Тој бил едно од четирите деца што ги одгледала неговата мајка Мери Ли, додека неговиот татко Томас Круз Мејпесер III бил познат по своето емоционално и физичко насилство. Години подоцна, Круз признал дека неговиот татко му всадил страв и чувство на несигурност.

Роден во Сиракјуз, Њујорк, тој и неговото семејство постојано се селеле – прво во Канада, а потоа во различни држави низ САД. Секоја промена на адреса значела ново училиште, нова средина и нова борба за прилагодување, поради што често бил нарекуван „вечниот нов ученик“. За време на училишните денови, се соочувал и со дислексија и со малтретирање од своите врсници.

Бидејќи неговото семејство не било богато, Круз почнал да работи на осумгодишна возраст. Косел тревници за соседите и правел разни работи, трошејќи ги парите на храна за своето семејство – и на билети за кино. „Косев тревници и правев секакви разни работи за да обезбедам прехрана за моето семејство, а исто така и да заштедам доволно за да одам во кино“, изјави Круз за „Пипл“ во 2018 година. Тој зборуваше за истото искуство кога му беше доделен почесен Оскар.

„Мојата љубов кон филмот започна многу рано, колку што можам да се сетам. Бев само мало дете во затемнето кино и се сеќавам на моментот кога зрак светлина ја пресече просторијата. Погледнав нагоре и се чинеше дека експлодира на екранот. Одеднаш светот беше многу поголем од она што го знаев. Цели животи, култури и пејзажи се отворија пред мене и нешто се раздвижи во мене. Разбуди апетит за авантура, за знаење, за разбирање на човештвото, за создавање ликови, за раскажување приказна, за учење за светот. Ми ги отвори очите. Ми ја отвори имагинацијата за можноста дека животот може да биде многу поширок од рамката што ја знаев во тоа време. И тој зрак светлина разбуди желба да го отворам светот – и оттогаш го следам“, рече емотивно Круз во својот говор.

