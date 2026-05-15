Тијана Ем плачела со денови поради човечката злоба: „Нема да го дозволам тоа повеќе…“

Пејачката Тијана Милентијевиќ за Информер отворено зборуваше за својата физичка трансформација, борбата со лошите коментари и личните и деловните планови.

Зад сопственичката на хитот „Жена од султана“ стои предизвикувачки период во кој се соочила со здравствени проблеми, но и бројни злонамерни коментари за својот изглед.

Тијана не очајувала, туку го променила својот начин на живот и ослабела дури 20 килограми, а работи и напорно на нов проект што наскоро ќе го претстави пред публиката.

За релативно кратко време, ја доведовте вашата фигура до совршенство. Кажете ни го вашиот рецепт за витка фигура, беше прашањето на кое таа одговорила:

– Нема магија или кратенки. Најчесто дисциплина, жртва и промена во начинот на размислување. Научив да го слушам своето тело, ја променив исхраната и престанав да барам изговори. Секако, има денови кога не ми се живее, но резултатите не доаѓаат преку ноќ и луѓето треба да бидат свесни за тоа.

Додека пак на прашањето што беше потешко – физичката трансформација или менталната битка со лошите коментари та вели дека :

– Дефинитивно менталната битка. Килограмите се губат со текот на времето, но зборовите на луѓето можат да ви останат во главата долго време. Најлошото е кога луѓето коментираат за вас како да немаат поим дека сте човечко суштество од крв и месо. Но, токму преку сето тоа станав поцврст и денес сум многу помалку засегнат од работите.

