Тигарски костим за капење и челични стомачни мускули: Пејачката мами воздишки, покрај своето момче милионер

Пејачката Марина Висковиќ моментално ужива во љубовта со богат бизнисмен, а откако нејзиниот емотивен живот процвета, се чини дека и таа процвета.

Марина моментално е на одмор, од каде редовно објавува провокативни фотографии во костими за капење.

Овој пат таа се надмина себеси, покажувајќи го своето извајано тело, извајани мускули и исончан тен во костим за капење со тигрест принт.

Носеше и шапка, што дополнително ја нагласуваше нејзината егзотика, а комплиментите продолжуваа да доаѓаат.

Foto: Instagram.com/marina_viskovic_official