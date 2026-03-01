Тигарски костим за капење и челични стомачни мускули: Пејачката мами воздишки, покрај своето момче милионер

Пејачката Марина Висковиќ моментално ужива во љубовта со богат бизнисмен, а откако нејзиниот емотивен живот процвета, се чини дека и таа процвета.
Марина моментално е на одмор, од каде редовно објавува провокативни фотографии во костими за капење.
Овој пат таа се надмина себеси, покажувајќи го своето извајано тело, извајани мускули и исончан тен во костим за капење со тигрест принт.
Носеше и шапка, што дополнително ја нагласуваше нејзината егзотика, а комплиментите продолжуваа да доаѓаат.
Foto: Instagram.com/marina_viskovic_official