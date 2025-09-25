Теодора Џеверовиќ купи уште еден стан: Не може да ги скрие солзите радосници

Пејачкатa Теодора Џеверовиќ се пофали на својот Инстаграм дека купила уште еден стан, но не сакаше да открие каде.

Теодора Џевервиќ купи стан во Вишњичка Бања пред три години, додека сè уште бил во изградба. Поминала месеци надгледувајќи ги градежните работи на нејзиниот имот, а кога бил завршен, поминала многу време опремувајќи го својот животен простор.

Иако има еден стан на свое име, Теодора не застана тука и купи уште еден.

Имено, таа објави фотографии од себе на Инстаграм, на кои се гледа насмевка на лицето и солзи радосници поради уште еден животен успех. „И го купив мојот втор стан во животот. Ти благодарам, Боже“, напиша пејачката.

