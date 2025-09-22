Теа Таировиќ, целата во злато – Мами воздивишки на луксузна јахта

Откако ги помести границите на музичката сцена со својот албум „Аска“ и стана една од најпопуларните и најбараните изведувачи од помладата генерација, пејачката Теа Таировиќ нема намера да го намали темпото.

По серијата успешни концерти и летната турнеја што освои многу градови низ поранешна Југославија, Теа го најави издавањето на својот нов албум „Аска 2“. Летната турнеја, која вклучуваше распродадени настапи во Белград, Загреб, Крагуевац, Нови Сад, Скопје, Подгорица и други градови, докажа дека Теа станала регионална ѕвезда.

Нејзините настапи, кои се комбинација од атрактивна кореографија, одличен вокал и емотивна поврзаност со публиката, го подигнаа стандардот кога станува збор за женски изведувачи на Балканот, бидејќи како што е познато, таа го дава својот максимум на секој настап, а на концертите и во клубовите каде што настапува, луѓето редовно бараат билети повеќе.

Денес, Теа им се обрати на своите следбеници и обожаватели преку Инстаграм и го најави продолжението на музичката приказна што ја започна со својот прв албум. Имено, пејачката објави слики од луксузна јахта во златен фустан и им откри на публиката дека подготвува нов албум.

„Немам години за повторно ти да ми бидеш прв, Аска 2“, рече пејачката покрај фотографиите со кои го најавува својот нов албум, иако го чува во тајност датумот на издавање.

View this post on Instagram A post shared by Tea Tairović (@tea_tairovic)

За потсетување, албумот „Аска“, објавен пред само 6 месеци, беше огромен успех, песните забележаа милиони прегледи на YouTube, останаа на врвот на топ листите со месеци, а видеата и сценските изведби ја воодушевија публиката низ целиот регион.

Foto: printscreen/instagram