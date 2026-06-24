Тања Савиќ го однесе синот на матура во скап кабриолет – пејачката не ја трга насмевката од лицето

Пејачката Тања Савиќ има два сина, Ѓорѓе и Максим, од бракот со поранешниот сопруг Душан Јованчевиќ, а сега едниот од нив заврши средно училиште. Гордата мајка се пофали со матурата на својот син на Инстаграм, покажувајќи дека го возела до неговата матура во скап кабриолет.

Тања позираше со својот наследник и не можеше да ја тргне насмевката од лицето, па затоа е јасно дека нејзината среќа нема граници.

Да потсетиме, Савиќ помина низ вистинска агонија пред неколку години додека се бореше за децата со својот поранешен сопруг откако тој ги однесе во Австралија без нејзино знаење. Фолк пејачката еднаш отворено проговори за мајчинството.

„Сè си има своја одговорност. Кога човек е сам, мора сам да се справи со тоа. Да биде татко и мајка на своите деца, како што е случајот со мене. Горда сум што сум во можност да го направам сето ова, но морам да признаам дека понекогаш ми е навистина тешко. Среќна сум што денес имам свој динар, што никој не ми ги брои парите, што можам да им си дозволам на моите деца нешто што го сакаат. Ова се некои работи врз кои претходно немав никакво влијание, сега сум свој човек. Моќна? Не можам да го кажам тоа. Премногу сум скромна за тој збор, го немам во себе. Парите никогаш не можат да ме направат среќна. Навистина сум приземјена и ги гледам сите луѓе како еднакви на мене“ – рече таа.

printscreen instagram/tanja_savic_private