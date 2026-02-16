„Со тело, какво не сум имала“: Теодора Џеверовиќ со жешкиот танц ги остави сите без зборови

Пејачката Теодора Џеверовиќ ги „запали“ социјалните мрежи со своето жешко видео во кое танцува на позната песна.
Теодора Џеверовиќ, која често ја гледаме во провокативни облеки, реши да го запали интернетот со својот жежок танц.
Пејачката прво објави фотографија во црвен костим за капење, а нејзините раскошни гради и тетоважи веднаш го привлекоа вниманието на сите нејзини следбеници.
Потоа Џехва танцуваше на песна „la martina x rude boy“, која создаде спектакл на Супербоул, додека на Тик ток напиша: „For he has a body that I have not yet“, а нејзините движења ги оставија сите без зборови. Се извиткуваше, ги тресе колковите и се наведнуваше во ритамот на музиката. Во преден план беше нејзиниот задник и силиконски гради.
@teodoradzehverovic97jer ima telo koje, do sada nisam imao♬ la martina x rude boy – filip ćiković
Foto: printscreen instagram/tiktokteodoradzehverovic/teodoradzehverovic97