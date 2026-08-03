Смилјана и Сашко Коцев имаат повод за славење: 15+4 до непозната…

Еден од најомилените македонски парови, актерот Сашко Коцев и неговата сопруга, докторката Смиљана Бундовска-Коцева, уште еднаш покажаа зошто важат за синоним за стабилна и искрена љубов на домашната сцена.

Повод за внимание овој пат е емотивната и симпатична порака што таа му ја посвети на социјалните мрежи.Таа на својот профил откри дека со Сашко денес слават точно 15 години пријателство на Фејсбук, но со еден забавен и суштински додаток – дека во реалниот живот на таа бројка слободно можат да се додадат уште плус 4 години поминати заедно.

Смиљана со јавноста сподели симпатичен споменик од нивната дигитална историја, означувајќи го актерот во својата објава со зборовите:

„Среќна 15 години годишнина на пријателството! Еве за многу повеќе“. Таа на крајот на статусот суптилно го додаде и бројот „+4“, со што јасно стави до знаење дека нивната вистинска љубовна приказна започнала цели четири години пред воопшто да се поврзат во виртуелниот свет.

Овој гест веднаш предизвика бран од лајкови и позитивни коментари од нивните обожаватели и пријатели кои им посакаа уште многу заеднички децении.

Заедно со споменот за годишнината, јавноста имаше прилика да види и неколку нивни ретро фотографии од младоста, која совршено го доловува нивниот дух и тогашните трендови.

Од Фејсбук спомени до реална вистинска бајка. Додека алгоритмите на социјалните мрежи ги потсетуваат на почетоците на дигиталното дружење, нивната реална хронологија сведочи за врска градена со години, далеку од очите на јавноста, но секогаш исполнета со меѓусебна поддршка. Оваа порака е само уште еден доказ за нивниот препознатлив шарм и хумор со кој чекорат низ заедничкото секојдневие.

Ако се вратиме наназад низ годините, нивната љубовна приказна го доживеа својот највпечатлив филно-романтичен момент во почетокот на 2012 година. Имено, цела Македонија сè уште ја памети спектакуларната сцена на манифестацијата „Златна бубамара на популарноста“, кога Сашко Коцев клекна на колена и јавно ја запроси својата сакана пред преполната сала и илјадниците гледачи пред малите екрани.

Истата таа година, романтиката беше крунисана со прекрасна и автентична свадбена прослава. Смиљана и Сашко се венчаа на уникатна локација во историскиот Куршумли ан во Скопје, опкружени со најблиските пријатели, колеги и семејството. Тој настан остана забележан како еден од најубавите и најстилските собири на нашата јавна сцена.

Во текот на нивното патување, најголемата среќа и круна на нивната љубов пристигна во ноември 2017 година, кога станаа родители на нивната ќерка Јоана.

Денес, по речиси две децении заедништво, успешната докторка и популарниот актер продолжуваат да инспирираат со својата едноставност, покажувајќи дека зад секој добар „статус“ стојат уште поцврсти и реални вредности.

фото:Facebook/Smiljana Bundovska/Sasko Kocev