Славната манекенка го слави 30-от роденден пиштол гола на остров со песок како кашмир

Кендал Џенер го прослави својот 30-ти роденден на егзотичен остров, а според објавите на социјалните мрежи, славењето поминало без никакви ограничувања – па дури и без облека.

Манекенката и претприемачка ги почести своите следбеници со серија фотографии од песочна плажа, а на една од нив позира целосно гола, свртена со грб кон камерата, додека гледа во океанот.

Освен таа фотографија, Кендал објави и неколку други на кои позира топлес – на една лежи на плажа со песок кој ѝ ги прекрива градите, додека на друга стои пред огледало со рака преку градите и со крпа околу половината. Целата објава, споделена на 5 ноември, ја придружи само со еден емотикон – кокос.

На роденденското патување ѝ се придружиле членови на семејството и блиски пријатели. На фотографиите се гледа како се забавува со својата сестра Кајли Џенер, а со нив славеле и Џастин и Хејли Бибер. Хејли на својата долгогодишна пријателка ѝ го честиташе роденденот и со бакнеж, што е забележано на една од фотографиите.

Секако, нејзините постари сестри, Ким и Клои Кардашијан, не пропуштија да ја одбележат оваа голема пресвртница, упатувајќи ѝ емотивни пораки на Инстаграм.

„Среќен 30-ти роденден, Кендал“, напиша Ким на 4 ноември, споделувајќи фотографии од патувањето. „Нека оваа деценија ти го донесе оној вид љубов и радост кои толку великодушно ги споделуваш со сите околу себе“.

Основачката на „SKIMS“ додаде: „Те сакам повеќе отколку што некогаш ќе можеш да сфатиш! Да живее твојата 30-та, Кени“.

Клои, основачката на брендот „Good American“, исто така беше исклучително емотивна во својата подолга посвета на „малата сестра“, која ја нарече своја „девојка засекогаш“.

„Не можам да поверувам дека имаш 30 години“, напиша таа. „Изгледа неверојатно, а сепак еве те – поблескава, посмирена и поубава од кога било претходно“.

41-годишната ѕвезда истакна и колку е „неизмерно горда“ на Кендал, напоменувајќи дека иако е „исклучителна жена“, секогаш ќе биде нејзино „бебе“.

„Ќе продолжам да те поддржувам низ секое поглавје, да те држам за рака низ секоја промена и да го славам секој волшебен момент што ќе ти се најде на патот,“ заклучи Клои. „Заслужуваш живот исполнет со љубов што те надополнува, со здравје што те носи и со радост што никогаш не избледува“.

фото:instagram printscreen/khloekardashian/kendalljenner