Шон Оно Ленон, на 50-годишна возраст, стана татко за прв пат

Да беше жив, легендарниот музичар Џон Ленон ќе имаше 84 години и ќе станеше дедо за прв пат. Имено, неговиот син Шон Оно Ленон, кого го доби во бракот со јапонската концептуална уметница Јоко Оно, доби син. Тој ја објави веста јавно на својот Инстаграм со фотографија од себе, бебето и неговата партнерка, и напиша: „Шарлот Кемп Мул и јас создадовме едно човечко суштество! Неговото име е Аурелиус! Ви благодарам!“

Аурелиус е прво дете за 50-годишниот музичар Шон, како и за неговата долгогодишна партнерка Шарлот Кемп Мул (39), која некогаш беше позната манекенка, а сега е музичарка.

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Двојката се запознала на Коачела во 2005 година и почнала да се забавува две години подоцна. Сега тие прават музика заедно, а Шон за „Венити фер“ изјавил за нивната соработка: „Никогаш не сфатив колку многу му значеше на татко ми што го имаше Пол (Мекартни) како партнер во пишувањето песни. Пишував многу едноставно и автобиографски; беше како да си ги сечеш зглобовите и да го пуштиш сето тоа да излезе. Со Шарлот, тоа е повеќе како интелектуална игра со која двајцата се забавуваме. Тоа е како интелектуален тенис.“

Шон Оно Ленон имал само пет години кога неговиот славен татко бил застрелан пред зградата Дакота во Њујорк на 8 декември 1980 година, каде што живеел со него и неговата мајка, Јоко Оно. Тоа беше убиство кое го шокираше светот и го потопи музичкиот свет во темнина. Со години се дебатираше за мотивите на убиецот, тогаш 25-годишниот Марк Дејвид Чепмен, голем обожавател на Битлси кој долетал од Хаваи за да го натера Ленон да потпише копија од неговиот новоиздаден албум „Двојна фантазија“. Само неколку часа пред убиството, Чепмен потпишал копија од албумот.

Тоа, секако, беше огромен шок за малиот Шон, кој го загуби татко си за секунда, и како што подоцна рече, се посвети на музиката за некако да остане поврзан со него.

Foto: printscreen/instagram/sean_ono_lennon