Секс без допир: Сè повеќе луѓе се заљубуваат преку екран

Гласовните пораки, испраќањето пораки и вештачката интелигенција го менуваат начинот на кој градиме емоционални и сексуални врски.

Додека допирот, бакнувањето и физичката близина некогаш беа суштински делови за зближување, денес сè повеќе луѓе развиваат длабоки емоционални, па дури и сексуални врски без никогаш да се сретнат лично. Гласовните пораки, секојдневното испраќање пораки и дигиталната комуникација станаа простор каде што се раѓа нов вид интимност.

Психолозите објаснуваат дека блискоста не се создава исклучиво преку физички контакт. Споделувањето мисли, емоции, стравови и желби создава чувство на поврзаност што може да биде исто толку интензивно како и односот лице в лице. Кога двајца луѓе комуницираат секојдневно, нивните мозоци почнуваат да развиваат чувство за присуството на другата личност дури и кога никогаш не се сретнале.

Гласовни пораки се особено интересен феномен. За разлика од редовните пораки, гласот пренесува емоции, тон, ритам и расположение. Затоа многу луѓе тврдат дека се чувствуваат поблиску до личност чиј глас го слушаат секој ден отколку до некој што го гледаат лично, но немаат длабока врска со него.

Во исто време, развојот на вештачката интелигенција отвори сосема ново поглавје во светот на интимните врски. Некои корисници поминуваат часови разговарајќи со соговорници преку вештачка интелигенција кои внимателно слушаат, одговараат без осудување и обезбедуваат чувство на внимание што честопати им недостасува во реалниот живот. Експертите веруваат дека ваквите интеракции можат да задоволат одредени емоционални потреби, но предупредуваат дека не можат целосно да ги заменат човечките односи.

Сепак, едно е сигурно – дигиталното доба ги промени правилата на играта. Интимноста повеќе не е резервирана за физичка близина. Во ерата кога глас од слушалката, порака за спиење или виртуелен разговор можат да предизвикаат пеперутки во стомакот, границите помеѓу реалните и дигиталните врски стануваат сè потенки.

извор:popara.mk

фото:Freepik