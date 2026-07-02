Сеќавање на Влатко Илиевски – денес ќе наполнеше 41 година

На денешен ден, 2 јули, македонската музичка сцена и јавноста се потсетуваат на еден од највпечатливите и најхаризматичните вокали во поновата историја на домашната поп-рок музика — Влатко Илиевски.

На денот на неговиот роденден, емоциите кај неговите колеги, пријатели и многубројни обожаватели се сè уште свежи, а неговите безвременски хитови продолжуваат гласно да ечат. Влатко Илиевски беше синоним за младешка енергија, искрена насмевка и непоправлив оптимизам.

Својот музички пат го започна во тинејџерските денови, оставајќи неизбришлив печат како фронтмен на култниот рок-бенд „Морал“. Неговата препознатлива боја на глас и моќниот сценски настап подоцна му донесоа исклучително успешна соло-кариера. Сите ги паметиме рефрените на „Не те можам“, „Уште си ми ти“ и „Најбогат на свет“, песни со кои освојуваше фестивалски награди и ги полнеше концертните сали.

Во 2011 година, Влатко гордо ја претставуваше Македонија на Изборот за песна на Евровизија во Диселдорф со енергичната изведба на песната „Русинка“. Тој покажа дека покрај раскошниот музички талент, поседува и актерски нерв, дипломирајќи на Факултетот за драмски уметности во Скопје и остварувајќи улоги во неколку домашни серии и филмови. Неговото прерано заминување во јули 2018 година, на само 33-годишна возраст, остави огромна празнина во македонската култура. Сепак, уметниците никогаш не умират. Тие продолжуваат да живеат преку она што го оставиле зад себе.

Судбината сакаше неговиот животен пат да прекине на најсуров начин, во неделата кога требаше да го слави животот. Само четири дена по неговиот 33-ти роденден, на 6 јули 2018 година доцна навечер, јавноста беше потресена од веста дека Влатко Илиевски е пронајден мртов во неговиот автомобил.

Неговото семејство подоцна издаде компилација со 19 негови најдобри песни, симболично насловена „За љубов се пее до крај“. Денес, на неговиот роденден, социјалните мрежи повторно се преплавени со негови фотографии и спомени.

Среќен роденден таму горе, Влатче! Твојата музика останува да биде штит против заборавот.

фото: Instagram printscreen/vlatko.ilievski