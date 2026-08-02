Саканиот на Катарина Иановска за првпат се огласи јавно – со малку зборови кажа се’ за неа

Нашата позната манекенка со интернационална кариера, убавата Катарина Ивановска, деновиве е во центарот на вниманието на социјалните мрежи, каде постојано кружат прекрасни фотографии од нејзиното иполнето секојдневие, особено оние летните од плажи, планини, море, езеро..

Сепак, помеѓу бројните објави, вчерашниот августовски ден се наредија и бројни роденденски честитки за Катарина.

Една посебна фотографија буквално ја разнежни јавноста и се издвои од сите останати.

Станува збор за објавата на нејзиниот партнер, Стефан Ханџиски, со кого убавицата веќе подолго време ужива во вистинска љубовна хармонија.

Стефан сподели селфи од нивната планинска авантура, каде двајцата позираат прегрнати под отворено небо, зрачејќи со спокој и среќа.

Но, она што навистина го привлече вниманието е кусата, но исклучително моќна порака што тој ја допиша врз кадарот: „38, а уште поубава“.

Овој негов суптилен потег покажа како тој ја гледа и доживува својата сакана – како жена која со текот на времето станува сè помагична во неговите очи.

Зад оваа романтична идила стои прекрасен склоп на нивниот заеднички свет, кој совршено го надополнуваат децата на Катарина. Познато е дека таа е целосно посветена мајка на синот Вања и ќерката Кира, со кои често знае да побегне на патувања, а Стефан секогаш е тука како огромна поддршка во секој чекор.

Оваа нивна кохезија уште еднаш потврдува дека вистинската убавина е во споделените моменти со оние кои најмногу ги сакаш.

фото:Instagram printscreen/katarina_ivanovska/Chat Gpt