Радио Милева незадоволна

Рада Манојловиќ падна во депресија поради вишокот килограми: „Главата ми е како полна месечина“

4 мин. читање
Рада Манојловиќ падна во депресија поради вишокот килограми: „Главата ми е како полна месечина“

Пејачката Рада Манојловиќ призна дека не е задоволна од својот физички изглед.

Рада, која неодамна откри дека била жртва на црна магија кога во нејзиниот двор била пронајдена крвава долна облека, истакнува дека неодамна се здебелила.

– Не сум задоволна од мојата фигура. Наскоро ќе одам на строга диета. Треба да бидам совршена, да не се раширувам премногу и да добивам двојна брада. Главата ми е како полна месечина – искрено призна пејачката.

Неодамна беше мета на жестоки критики од Боки 13, но брзо потоа доби бројни пофалби за нејзините нови модни изданија.

Foto: printscreen/instagram

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top