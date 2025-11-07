Рада Манојловиќ падна во депресија поради вишокот килограми: „Главата ми е како полна месечина“

Пејачката Рада Манојловиќ призна дека не е задоволна од својот физички изглед.

Рада, која неодамна откри дека била жртва на црна магија кога во нејзиниот двор била пронајдена крвава долна облека, истакнува дека неодамна се здебелила.

– Не сум задоволна од мојата фигура. Наскоро ќе одам на строга диета. Треба да бидам совршена, да не се раширувам премногу и да добивам двојна брада. Главата ми е како полна месечина – искрено призна пејачката.

Неодамна беше мета на жестоки критики од Боки 13, но брзо потоа доби бројни пофалби за нејзините нови модни изданија.

Foto: printscreen/instagram