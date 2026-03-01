Радио Милева голема трагедија

„Пуста мајка…“– Снежана Ѓуришиќ очајна поради смртта на братот на Дарко Лазиќ

Пејачката Снежана Ѓуришиќ беше изненадена од семејната трагедија што денес го снајде Дарко Лазиќ, кога неговиот брат настрада.
Помладиот брат на Дарко Лазиќ, Драган Лазиќ, денес загина во сообраќајна несреќа, а Снежана едвај изговори  една реченица за големата трагедија.

– Пуста мајка… Само… пуста мајка – кратко рече Снежана и откри дека ќе го контактира Дарко.

– Секако дека ќе го сторам тоа, слушнав, ужасно е! Сите бевме потресени, навистина е ужасно – додаде таа за Srbija Showbizz.

За потсетување, Драган Лазиќ, братот на пејачот Дарко Лазиќ, почина доцна вчера, 11 март, на 32-годишна возраст, оставајќи зад себе сопруга и две ќерки.

