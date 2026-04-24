Прва фотографија од Зорица Брунцлик по операцијата – Еве како изгледа пејачката сега

Хармоникашот Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш разговараше со својата сопруга Зорица Брунцлик преку видео повик за време на емисијата „Ѕвездите на Пинк“, што беше снимено од камерите.

Целата јавност со недели е загрижена за здравјето на пејачката Зорица Брунцлик, која неодамна беше оперирана.

Наместо неа, член на жирито во „Ѕвездите на Пинк“ е нејзиниот сопруг, кој ја покани својата сопруга на видео повик додека еден од натпреварувачите ја изведуваше песната „Зорице, Зоруле“.

Зорица се насмевна додека другите членови на жирито мавтаа и ѝ испраќаа бакнежи. Таа ги поздрави сите во студиото, а Кемиш неодамна истакна дека таа самата наскоро ќе се врати на столот на стручното жири.

– Соученичката се враќа наскоро и ве поздравува сите – рече Кемиш тогаш.

Да ве потсетиме дека пејачката Јелена Карлеуша вчера откри дека Зорица Брунцлик ќе се врати на снимањето на „Ѕвездите на Пинк“ во понеделник.

Foto: Printscreen/Instagram/milica.mitrovic.pink