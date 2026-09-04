Познатиот актер Лазар Ристовски се ожени со 39 години помладата Аница

Познатиот актер Лазар Ристовски и неговата 39 години помлада партнерка Аница Лазиќ го кажаа своето судбоносно „да“ и официјално запловија во брачните води.

Големото венчавање доаѓа по три години среќна љубов, а парот реши веднаш да ја сподели убавата вест со своите следбеници на социјалните мрежи. Тие објавија емотивни фотографии на кои насмеаните младенци буквално зрачат од среќа додека Лазар нежно ја бакнува Аница на челото, придружени со едноставна но моќна порака во која пишува „Тукушто венчани“.

Нивната љубовна приказна започна уште во 2023 година и од самиот почеток предизвика огромен интерес во јавноста и кај медиумите поради очигледната голема разлика во годините.

Инаку, Лазар и Аница ја започнаа својата романса кратко откако актерот се разведе од својата сопруга Даница со која помина неверојатни 42 години во брак, наведувајќи дека причината за разделбата била едноставно недостатокот на емоции.

Tој уште на почетокот јавно ја потврди врската за медиумите и нагласи дека Аница нема никаква врска со неговиот претходен развод со оглед на тоа што се запознале долго по разделбата. Парот инаку соработуваше и професионално, глумејќи заедно во популарните телевизиски серии „Дрим тим“ и „Попадија“.

Иако Аница во своите претходни интервјуа изјавуваше дека бракот како обична хартија воопшто не ѝ е важен бидејќи најважни нешта за неа се љубовта, грижата и меѓусебното почитување, сепак двојката очигледно реши дека е вистинско време официјално да ја круниса својата силна емотивна врска со брак на кој сега му се радуваат сите нивни обожаватели ширум Балканот.

фото:Instagram printscreen/anicalazicofficial and lazar.ristovski/@mrdjalovers