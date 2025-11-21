Позитивен хаос: Лепа Брена во подготовки за големиот ден заигра со куќната помошничка

Лепа Брена и нејзиното семејство денес го слават Свети Архангел Михаил.

Подготовките започнаа вчера, а синот Виктор исто така објави како изгледаат последните подготовки пред славата.

Со оглед на тоа што Брена не подготвува оброци сама, ѝ е потребна помош во кујната, што го потврдува и видео кое стана вирално пред неколку години.

На видеото се гледа Брена со нејзината помошничка, која покрај тоа што се подготвува за прославата, наоѓа време и за забава, со песни на Радиша Трајковиќ Ѓани.

Во семејството на Брена секоја година расположението на овој ден е на ниво, па исклучок не е ниту годинава.

фото:Instagram printscreen/ viktorernest