3 решенија за отстранување на целулитот и крај на кожата како кора од портокал

Борбата против целулитот не дава брзи резултати, туку бара долгорочна промена во исхраната и животните навики.
Наместо краткорочни диети, акцентот е ставен на поздрав начин на живот што може да помогне во намалувањето на неговата појава.
Без шеќер и јаглехидрати
Се препорачува диета со помалку шеќер, сол и индустриски преработена храна, бидејќи тие придонесуваат за задржување на вода и акумулација на масни наслаги. Исто така, препорачливо е да се избегнуваат грицки и рафинирани јаглехидрати, додека интегралните житарки се подобра алтернатива.
Овошје како помошно средство
Некои видови овошје можат да помогнат во овој процес, како што се грејпфрутот, ананасот и јаболката, бидејќи тие придонесуваат за подобро варење, детоксикација и контрола на апетитот.
Физичка активност
Покрај исхраната, важни се и секојдневните фактори како што се редовната физичка активност, намалувањето на стресот, избегнувањето тесна облека и високите потпетици.
Суштината е во доследноста, здравите навики треба да станат дел од секојдневниот живот, а не привремено решение.
извор:попара.мк
фото:Freepik