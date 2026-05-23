Нестабилно време викендов, можен пороен дожд и силен ветер

Времето денеска ќе биде променливо облачно и нестабилно, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер (над 50 км/ч), прогнозира Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

На повеќе места процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со пообилен пороен дожд, грмежи и силен ветер (над 60 км/ч) и услови за појава на град.

В понеделник ќе има изолирана појава на пороен дожд и грмежи. Во вторник и в среда времето ќе биде претежно сончево и релативно топло. В четврток повторно за очекуваат врнежи, вели прогнозата на УХМР.

