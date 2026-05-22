„Звук што се гледа“: Нова утринска магија на МРТВ!

Медиумскиот простор наскоро добива нешто навистина свежо, динамично и модерно. Македонската телевизија и Радио 2 ги здружуваат силите во една извонредна медиумска симбиоза. Совршена синергија меѓу звукот и сликата!

Секој работен ден, точно во 7:30 часот, култната утринска програма на Радио 2 се сели пред ТВ-камерите, како составен дел од утринската програма на МТВ. Ова не е обично студиско емитување – ова е спој на радио-шармот, брзината, спонтаноста и врвната визуелна естетика на телевизијата.

Гледачите и слушателите ќе имаат единствена можност „да ѕирнат“ во магијата каде што се создава радио-програмата и да ја почувствуваат позитивната енергија на водителите Зорица Николовска, Ване Маркоски и ТикТак. Подгответе се за двојна доза утринска енергија, врвен аудио-визуелен квалитет и екипа која знае како да го намести пулсот на денот уште со првото кафе.

Големите нешта започнуваат рано наутро – бидете на фреквенцијата на Радио 2 и на Првиот канал на МТВ, од 7:30 часот! ЗВУК ШТО СЕ ГЛЕДА!