Се огласи Македонската национална опера и балет: Еве кој беше нејзиниот загинат оперски првенец Ристе Велков

По страшната трагедија што се случи на скопската обиколница во која во тешка сообраќајна несреќа животот го загубија 4 лица, меѓу кои и оперскиот пејач Ристе Велков (51) и неговиот син син Адам (20), се огласи колективот на неговата матична куќа, Македонската национална опера и балет.

„Со неизмерна тага и неверување ја примивме веста за трагичната смрт на првенецот на Македонската опера и балет, баритонот Ристе Велков, кој го загуби животот во сообраќајна несреќа.

Македонската оперска сцена изгуби исклучителен уметник, врвен интерпретатор и човек, чиј глас, уметност и сценско присуство оставија длабока трага во Македонската опера и балет и во македонската музичка култура.

Ристе Велков беше еден од водечките македонски баритони и еден од најхаризматичните оперски солисти. Роден е во 1975 година во Скопје, Република Македонија. Како реномиран солист – првенец на Македонската опера и балет, тој претежно настапува во белканто продукции, со што го заслужува и епитетот „италијански баритон со кадифена боја“.