Пејачката инвестирала во профитабилен бизнис – не знае веќе што да прави со парите

Пејачката Стојанка Новаковиќ Стоја со години инвестира во недвижности и денес, според извештаите, поседува околу десет станови што ги издава под кирија, како и две луксузни куќи.

Стоја е присутна на јавната сцена долго време, а своите приходи од пеењето ги инвестирала мудро – првенствено во недвижности. Меѓу нив е и куќа во Истра, која исто така ја издава под кирија. Очигледно, таа заработува најмалку 5.000 евра само од месечна кирија.

– Стоја целиот свој живот инвестира мудро и никогаш не ги потрошила парите залудно. Сè што заштедила ги инвестирала во недвижности, а заедно со своето семејство денес поседува сериозен број станови. Се шпекулира дека во селото каде што живее има околу десет од нив, и дека заработува околу пет илјади евра месечно само од издавање под кирија – изјавил извор за тамошните медиуми и додал:

– Никогаш не се фалела со тоа колку заработува, но сите знаат дека знае како да ги распредели парите и инвестира само во она што ѝ е важно. Никогаш не ги трошела на глупости. Затоа се шегува дека јаде колку што сака и не ја интересира како изгледа.

