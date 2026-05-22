Никој не ја прави пилешката супа како Италијанците: Една чинија го закрепнува целото тело

Италијанската пилешка супа е ручек што ќе посакате да го направите штом ќе го прочитате овој рецепт.

Италијанците ја прават најдобрата „храна за утеха“ на која никој во светот не може да ѝ одолее. Овие намирници вклучуваат тестенини со многу свежи состојки, но и супи. Една од тие традиционални италијански супи е пилешката, што е сосема различна од нашата.

Состојки:

Вода;

2 пилешки копанчиња;

2 моркови, ситно исечкани;

1 ⁄2 кромид, исечкан на коцки;

1 стебленце целер со листови;

1 ловоров лист;

1 домат, исечкан на коцки.

Потребно за ќофтиња:

Половина килограм мелено говедско месо;

1 ⁄2 чаша презла;

1 јајце;

една шака сечкан магдонос;

1 чешне лук, исцеден низ преса;

Сол и бибер.

Дополнителни состојки:

1 ⁄2 чаша орзо;

Една шака свеж спанаќ;

1 ⁄3 чаша рендан пармезан;

Маслиново масло, за завршна обработка.

Подготовка:

Истурете вода во тенџерето, додадете ги пилешките батаци и оставете сè да се готви околу 2 часа.

Извадете го месото од супата, исчистете го од коските и исечкајте го.

Додајте го исечканиот зеленчук и вратете го месото во тенџерето.

Додајте ги ловоровите листови и орзото и гответе околу 8 минути.

Во меѓувреме, направете мали ќофтиња и ставете ги во супата и оставете ги да крчкаат околу 10 минути.

Пред крајот, додадете спанаќ и магдонос и измешајте сè.

Сервирајте топло, ставете малку пармезан и маслиново масло одозгора.

На здравје!

извор:точка.ком.мк