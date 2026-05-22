Никој не ја прави пилешката супа како Италијанците: Една чинија го закрепнува целото тело

Италијанската пилешка супа е ручек што ќе посакате да го направите штом ќе го прочитате овој рецепт.
Италијанците ја прават најдобрата „храна за утеха“ на која никој во светот не може да ѝ одолее. Овие намирници вклучуваат тестенини со многу свежи состојки, но и супи. Една од тие традиционални италијански супи е пилешката, што е сосема различна од нашата.
Состојки:
Вода;
2 пилешки копанчиња;
2 моркови, ситно исечкани;
1 ⁄2 кромид, исечкан на коцки;
1 стебленце целер со листови;
1 ловоров лист;
1 домат, исечкан на коцки.
Потребно за ќофтиња:
Половина килограм мелено говедско месо;
1 ⁄2 чаша презла;
1 јајце;
една шака сечкан магдонос;
1 чешне лук, исцеден низ преса;
Сол и бибер.
Дополнителни состојки:
1 ⁄2 чаша орзо;
Една шака свеж спанаќ;
1 ⁄3 чаша рендан пармезан;
Маслиново масло, за завршна обработка.
Подготовка:
Истурете вода во тенџерето, додадете ги пилешките батаци и оставете сè да се готви околу 2 часа.
Извадете го месото од супата, исчистете го од коските и исечкајте го.
Додајте го исечканиот зеленчук и вратете го месото во тенџерето.
Додајте ги ловоровите листови и орзото и гответе околу 8 минути.
Во меѓувреме, направете мали ќофтиња и ставете ги во супата и оставете ги да крчкаат околу 10 минути.
Пред крајот, додадете спанаќ и магдонос и измешајте сè.
Сервирајте топло, ставете малку пармезан и маслиново масло одозгора.
На здравје!
