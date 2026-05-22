Дара Бубамара беше роденденка – еве колку години наполни

Фолк пејачката Дара Бубамара вчера (21. Мај) го прослави својот јубилеј, 50-от роденден, а многумина се изненадени за нејзината возраст.

Имено, Дара е млада и полна со енергија, па многу луѓе не можат да ја поврзат нејзината возраст со тоа.

Патем, пред две години пејачката зборуваше за својот живот, а потоа се осврна и на помладите момци.

– Не се преправам дека сум дете, но имам и луда енергија. Имам 48 години, а имам 33 години кариера. Што се однесува до мене, треба да изгледам навистина вознемирено. Ми замеруваа што имам помлади момчиња. Не можам да се преправам дека сум нешто мртво, постаро, дека немам енергија во мене. Веројатно затоа повеќе ги сакам помладите момци – рече Дара Бубамара своевремено во емисијата „Амиџи шоу“.

Исто така, Дара не крие дека е многу страсна, а еднаш изјави дека е фатална за своите дечковци.

– Моите поранешни дечковци се луди по мене, тоа е одлично во мојата енергија и љубезност. Скромна сум и нормална, а еве ме и мене ми е успешна, сè сама создадов со моите десет прсти. Колку што стареам, толку се помлади момците. Имам голем син кој има 16 години. Да, сега е време за постари момци… Воопшто не се важни годините, туку енергијата – кажа пејачката.

