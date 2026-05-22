Што ќе се случи со организмот доколку секој ден јадеме по една шолја цреши?

Придобивките од црешите се разновидни за повеќето луѓе, а експертите ги издвојуваат 6-те најважни причини зошто е добро да се консумира ова овошје.

Црешите се овошје кое ги потсетува повеќето луѓе на нивното детство, барем оние од нас кои како деца се качувавме на црешите на соседите и јадевме зрели, сочни плодови додека не нè заболе стомакот.

Во средината на мај, првите цреши зреат, а оние кои имаат среќа да ги наберат на своето дрво, исто така, ќе уживаат во благодетите на ова овошје.

Зошто е добро да се јадат цреши?

1. Тенка линија, варењето работи како часовник

Благодарение на изобилството на влакна, ова вкусно овошје го стимулира варењето и помага во одржувањето на витка линија. Во една чаша цреши има само 90 kcal, затоа уживајте во нивната сочност без никакво каење.

2. Превенција од рак

Црешите содржат многу витамин Ц, влакна, антоцијанини и каротеноиди, сите состојки кои помагаат во спречувањето на ракот.

Тие исто така содржат цијанидин, супстанца која исто така штити од рак. Истражувањата покажале дека клетките на ракот претрпуваат апоптоза кога се изложени на цијанидин од црешите, што значи дека умираат.

Студиите, исто така, откриле дека цијанидинот има уште едно фантастично својство: ја промовира клеточната диференцијација, што значи дека го намалува ризикот здравите клетки да се претворат во заболени.

3. Природен лек за гихт и други воспалителни состојби

Студија во која учествувале околу 600 луѓе покажа дека оние кои консумирале 10-12 цреши дневно имале 35 проценти помал ризик од напади на гихт.

Оние кои јаделе уште повеќе цреши го намалиле ризикот за 50 проценти.

Гихтот е воспаление на зглобовите предизвикано од зголемена концентрација на урична киселина во зглобовите.

Со консумирање цреши, ќе ги ублажите и симптомите на артритис.

4. Го намалуваат ризикот од Алцхајмерова болест и срцеви заболувања

Истражувањата покажале дека црешите содржат супстанции кои имаат корисен ефект врз мозокот и нервните клетки и го намалуваат оксидативниот стрес.

Антоцијанините од црешите помагаат во функцијата на липидите во вашето тело и штитат од воспаление и формирање на плаки во крвните садови.

Мелатонинот содржан во ова овошје, исто така, придонесува за подобри функции на мозокот и спречува губење на меморијата.

5. Го намалуваат ризикот од висок крвен притисок и мозочен удар

Една чаша цреши содржи околу 270 мг калиум, електролит кој е важен за функцијата на мускулите, срцето, бубрезите и нервните клетки.

Големите количини на калиум во телото значително го намалуваат ризикот од висок крвен притисок и мозочен удар.

Истражувањата, исто така, покажале дека црешите помагаат во закрепнувањето по големи спортски и физички напори.

Маратонци кои пиеле 350 мл свеж сок од цреши двапати на ден, закрепнале многу побрзо од последиците од напорна трка и чувствувале помалку болка и воспаление.

6. Го подобруваат квалитетот на спиењето

Црешите се богати со мелатонин, кој го приспособува нашиот внатрешен часовник и ни помага подобро да спиеме.

Ако страдате од несоница, јадете цреши во поголеми количини. Со нивно консумирање, ќе се заштитите и од заморот што го чувствувате по долго патување и менување на временските зони.

За подобар сон, можете да консумирате цреши приближно еден час пред спиење, а ако сакате да го ублажите џет-легот, по патувањето и менувањето на временските зони, јадете ги неколку вечери по ред.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik