Ниеден не го направил ова како што треба: Карлеуша открива каде бил главниот проблем со партнерите кои ги имала

Музичката ѕвезда Јелена Карлеуша зборуваше за својот однос со своите партнери и истакна дека кај секој од нив недостасува разговор.

Како што истакна, никогаш не зборувала за проблемите со својот поранешен сопруг Душко Тошиќ, со кого помина 17 години во брак, туку само критикува од негова страна.

– Никогаш не разговарав со моите партнери, тоа беше голем проблем. Не можев правилно да комуницирам со ниту еден од нив. Сакав, но со човекот со кого поминав 17 години во брак, со Душко, никогаш не разговарав за никаков проблем, за мојата позиција во општеството, освен ако тој не ме критикуваше – рече Јелена во подкастот „Notorious“.

Покрај тоа, Карлеуша неодамна истакна дека сите мажи со кои била во емотивна врска профитирале од неа.

– Секој. Секој имал 300 проценти, и секој ми ја зел душата, љубовта, животот, нервите, буквално сè што можел. Секој профитирал, секој добил она што никој друг не би го дал – рече пејачката во емисијата „Амиџи шоу“.

