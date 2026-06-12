Сите зборуваат за неа: Која е Марисол Олмедо, новата Лариса Рикелме?

Марисол Олмедо е новата навивачка сензација од Парагвај и многумина веќе ја споредуваат со легендарната Лариса Рикелме

Светското првенство 2026 штотуку започна, а една навивачка веќе стана една од најкоментираните личности надвор од фудбалските терени. Парагвајката Марисол Олмедо ги освои социјалните мрежи и веќе е прогласена од многумина за наследничка на Лариса Рикелме – жената што стана светска сензација за време на Мундијалот во 2010 година.

Интересот за атрактивната инфлуенсерка нагло порасна токму во периодот кога Парагвај се враќа на Светско првенство по 16 години пауза. Иако репрезентацијата допрва треба да го одигра својот прв натпревар, Марисол веќе е една од најспоменуваните личности меѓу навивачките.

Од навивачка на Гуарани до сензација на Мундијалот

Марисол Олмедо и пред Светското првенство била добро познато лице меѓу навивачите на фудбалскиот клуб Гуарани од Асунсион. Под прекарот „Ла Мадрина“, таа е заштитно лице и голем поддржувач на навивачката група на клубот и редовно присуствува на натпреварите од трибините.

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Меѓународната популарност ја стекна по натпреварот меѓу Парагвај и Никарагва, одигран како подготовка за Светското првенство. Фотографиите и видеата од нејзиното навивање брзо станаа вирални на социјалните мрежи и го привлекоа вниманието на медиумите ширум светот.

Оттогаш бројот на нејзините следбеници постојано расте, а многумина почнаа директно да ја споредуваат со Лариса Рикелме.

Наследничка на легендарната Лариса Рикелме

Кога станува збор за Парагвај и Светските првенства, името на Лариса Рикелме е неизбежно.

За време на Мундијалот во Јужна Африка во 2010 година, таа стана глобален феномен благодарение на фотографиите од трибините на кои ја бодреше својата репрезентација. Нејзината популарност ги надмина границите на Парагвај и ѝ отвори врати кон модната индустрија, телевизиските емисии и бројни медиумски проекти.

Денес Лариса е новинарка и за првпат во кариерата ќе ги следи натпреварите на Парагвај директно од Светското првенство.

Интересно е што подемот на Марисол се случува токму во годината кога Парагвај се враќа на Мундијалот по пауза од 16 години. Поради тоа многумина ја гледаат како новото лице на парагвајските навивачи.

Која е Марисол Олмедо?

Покрај тоа што е инфлуенсерка, Марисол работи како модел и претприемачка.

Во неодамнешни интервјуа таа изјави дека е горда на меѓународното внимание што го добива и нагласи дека успехот не дошол преку ноќ.

„Се чувствувам многу почестено што сум препознаена на меѓународно ниво. Сакам да останам своја и никогаш не сум се обидувала да бидам некој друг. Многу се борев за да стигнам до ова место“, изјави Олмедо за порталот „La Cuarta“.

Според нејзините изјави, почнала да работи уште на млада возраст, а денешната популарност ја смета за резултат на долгогодишна работа и упорност.

На своите профили на социјалните мрежи редовно објавува содржини поврзани со фудбалот, патувањата и секојдневниот живот во Парагвај. За време на Светското првенство таа активно ги следи случувањата меѓу навивачите во САД.

Навивачите веќе ја прифатија како нова муза на Парагвај

Нејзината популарност брзо се прошири и надвор од границите на Парагвај.

На социјалните мрежи нејзините објави ги коментираат навивачи од различни земји, а меѓу најчестите пораки се шегите дека многумина почнале да навиваат за Парагвај токму поради неа.

Марисол редовно споделува фотографии и видеа од навивачките фестивали, средбите меѓу навивачите и атмосферата околу настапот на Парагвај на Мундијалот.

Парагвај сака да ја повтори историјата

Додека Марисол Олмедо привлекува внимание надвор од теренот, репрезентацијата на Парагвај се обидува да ги повтори најдобрите денови од својата историја на Светските првенства.

Последниот настап на Парагвај беше токму во 2010 година, кога селекцијата стигна до четвртфиналето – најголемиот успех во својата историја.

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Шеснаесет години подоцна, Парагвај повторно е дел од најголемата фудбалска сцена. А судејќи според вниманието што веќе го привлекува Марисол Олмедо, земјата доби и нова муза што ќе ја следи таа приказна од трибините.