Музичарот Мартин Мила ќерката одново го направи најгорд татко на светот: Мила Србиноска стана европска вицешампионка во батл танци (ВИДЕО)

Македонија доби уште една вицешампионка во танцување! Македонската танчерка Мила Србиноска од скопското танцово студио Break A Leg го освои сребрениот медал во категоријата All Style Battles на IDO Европското првенство, кое од 1 до 7 јуни се одржа во Клагенфурт, Австрија.

Пробивајќи се низ силна конкуренција од врвни европски батл танчери, Србиноска стигна до финалето и ја понесе титулата европски вицешампион.

Резултатот е уште една потврда за нејзиниот статус меѓу најдобрите имиња во уличните танцови дисциплини.

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Танчарката пресреќна, нејзите од клубот исто така, Македонија горда, но сепак најгорд нејзиниот татко, познатиот македонски кантавтор, музичар и пејач Мартин Мила.

Тој како и по секој успех на неговата ќерка досега, не можеше да ја скрие радоста и гордоста што токму неговото девојче блеска редејќи нови успеси, па така по светската шампионска титула во хип-хоп што ја освои во 2024 година, на ред дојде и европската вицешампионска во во батл танци.

Инаку Мартин чие вистинско презиме е Србиноски по разводот од својата сопруга го отфрли вистинското презима и на своето име му го додаде името на тогаш својата малечка ќеркичка па под уметнничкиот прекар Мартин Мила продолжи да настапува.

Радоста и гордоста не можеше да остане и јавно несподелена, па музичарот на својот Инстаграм со помош на вешетачката интелигенција објавил цртеж во вид на карикатура на која Мартин и Мила незапирливо заедно ги споделуваат успесите, само на различна сцена.

„Различни страсти – иста сценска енергија“ – додал гордиот татко во описот на објавениот цртеж.

Инаку IDO Европското првенство на кое Мила Србиноска стана европска вицешампионка ги опфаќа дисциплините хип-хоп, попинг, breaking и All Style Battles и се смета за едно од најпрестижните натпреварувања во уличните танци.

Фото и видео: Инстаграм/martin_mila/Studio BREAK A LEG