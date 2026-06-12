Директорот на „Гранд“ го ожени синот и направи мега свадба за кремот од српската естрада

Директорот на продукцијата на Гранд, Горан Шљивиќ, го oжени својот син Душан Шљивиќ.

Иако директорот на фотографија на Гранд претходно го кажа судбоносното „да“ на својaтa избраничка Сташа во црквата, двојката сега ја прослави својата венчавка со голема прослава со околу 350 гости во хотел во Златибор.

Медиумската претставничка на продукцијата на Гранд и водителка, Весна Милановиќ, сподели видео на социјалната мрежа Инстаграм, на кое се гледа емотивен момент кога невестата му се приближува на младоженецот кој ја чека на олтарот.



– Впечатоците се прекрасни, возбудата е навистина огромна – рече Горан Шљивиќ.

Семејствата на младенците организираа гала прослава за 350 гости, а директорот на Гранд објаснува зошто е избран Златибор.

– Тоа е целосна покана од младите и од нашата страна. Убава, можам да кажам помала свадба. Многумина очекуваа поголема, побројна. Се договоривме со мојот син и снаа да го направиме тоа во Златибор бидејќи сите го сакаме и доаѓаме редовно, имаме пријатели тука и ми беше лесно да го организирам сето тоа тука. Не беше тешко за пријателите, семејствата, деловните соработници да дојдат тука.

Душан работи во Гранд како директор на фотографија, а неговиот татко е задоволен што е успешен човек.

– Мојот син одамна тргна по моите стапки, стигна до таму каде што е преку академијата. Бев скептик, се плашев, но тој е одличен човек, сериозен уметник, што е видливо во сè што прави од „Ѕвезде Гранда“, „Никогаш не е доцна“ и други формати на Гранд телевизија и на национална телевизија и други работи што ги прави. Навистина сум горд – изјави тој за Курир.рс

фото:Instagram printscreen