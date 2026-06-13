Бојан Маровиќ за вртоглавиот успех на својот помлад колега Jаков Јозиновиќ: „Би ми било многу жал ако ваков успех доживееше некој кретен“

Познатиот црногорски поп-пејач Бојан Маровиќ, кој е на сцената повеќе од две децении, отворено проговори за вртоглавиот успех на својот помлад колега Јаков Јозиновиќ. Памтејќи ги своите почетоци од 2002 година, Маровиќ истакна дека одлично знае низ каква „експлозија“ поминал младиот пејач.

Маровиќ објаснува дека со инстантната популарност доаѓа и голем товар, бидејќи преку ноќ го губиш правото на приватност.

„Јас го поминав сето тоа. Му посакувам уште 25 арени и 700 држави да го сакаат, бидејќи тој е добро момче. Сигурен сум дека не му е лесно. Тоа е како експлозија, однеднаш секој чекор ти се мери, повеќе не можеш ни да јадеш сендвич на улица и да се измачкаш, за некој да не каже: ‘Види го овој’. Но, тоа е процес на созревање“, вели Бојан

Пејачот кој ги изведе евергрин баладите како „Теби је лако“ или „Више те нема“ не може да ги разбере постарите колеги од естрадата кои со љубомора негативно гледаат на успехот на Јозиновиќ, затоа што на почетокот на кариерата пеел туѓи песни.

„Ми се гади кога се зборува негативно за ова. Ми е жал за моите колеги кои се лутат. Па, кога јас имав само една моја песна на почетокот, морав да пеам песни од други искусни колеги на настапите. Што е проблемот тука? Мене би ми било многу жал ако ваков успех доживееше некој кретен кој апсолутно не знае ништо да работи во животот, кој само мавта со рацете и вика ‘ајмо сите ваму, ајмо таму’. Тоа би било заморно. Мило ми е што Јаков покажа дека со пристојност може да се постигне сè“ – вели е Маровиќ.

Фото: Инстаграм/bojanmarovicofficial/jakov.jozinovic/Chat GPT