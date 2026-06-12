Суровата вистина за примањата на легендарниот Чкаља – имал само за основните трошоци

Познатиот актер Миодраг Петровиќ Чкаља ги помина последните денови од својот живот во тешка сиромаштија, живеејќи од пензија што изнесувала само 2.300 динари.

Неговото семејство со години се соочуваше со сериозни финансиски проблеми и невработеност.

Јавноста повторно се потсети на трагичната судбина на ова уметничко семејство по веста дека синот на Чкаља, Чедомир Петровиќ, почина на 76-годишна возраст.

Кон крајот на својот живот, тој нагласи дека неговите лични потреби се минимални, но беше длабоко погоден од фактот дека не може да обезбеди пристоен живот за своите потомци, и призна дека не купил нови чевли со децении.

– Имам 76 години и не ми треба ништо. Живеев и живеам скромно. Но, за мене значи дека нашите деца живеат нормално – рече актерот.

– Жално е да се каже, не сум купил нови чевли дваесет години, но тоа не е важно. Важно е дека не морам да им давам на внуките за Кока-Кола кога ќе излезат во кафуле. Со пензија од 2.300 динари, не можам да си помогнам. Додека ги плаќам сите давачки кон државата, бидејќи така ме учеа, речиси ништо не останува – рече познатиот Чкаља во тоа време.

Една од неговите најголеми болни теми беше неправдата што ја трпеа помладите членови на семејството.

Иако внуката Јована дипломирала на Академијата за драмски уметности и се сметала за исклучително талентирана, таа со години не успеала да најде работа во театрите, за што се вели дека причините се од политичка природа.

Чедомир Петровиќ, синот на Чкаља кој во младоста се занимавал со глума и режија, починал на 76-годишна возраст.

Во последните 20 години тој не бил активен во актерскиот свет, туку се посветил на пишување книги и колумни.

фото:You tube printscreen