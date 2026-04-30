Лошата врска влијае и на вашето тело: Знаци дека сте со погрешната личност

Кога сте несреќни во врска, последиците влијаат и на вашето тело. Експертот наведе седум знаци кои укажуваат дека треба што поскоро да ја прекинете врската.

Специјалистот за траума психологија Шенон Томас изјави за Insider дека многу од нејзините клиенти кои биле во нездрави врски почнале да развиваат физички симптоми. Знаците се следниве:

Се чувствувате исцрпено

Партнер кој ве манипулира ќе ви покаже љубов во одредени моменти, што е уште едно во низата измами. Ќе имате високо ниво на хормоните на стрес адреналин и кортизол, како и допамин, кои ги чувствувате во моменти на среќа. Телото реагира на мешавината од емоции со чувство на исцрпеност.

Автоимуни проблеми

Шенон Томас вели дека многу од нејзините клиенти имале воспаление, болка и осип, но кога оделе на лекар, тој им кажувал дека не е ништо сериозно. Таа верува дека ова се симптоми на екстремна анксиозност, а не знаци на болест.

Хормонални промени

Хормоните на стрес можат да предизвикаат реакција „бори се или бегај“, и ако не се контролираат, овие хормони можат да го нарушат вашиот апетит.

Проблеми со меморијата и говорот

Кога вашиот партнер се обидува да ве натера да се сомневате во вашето сеќавање на одредени настани, сте под стрес, што влијае на вашиот мозок, а со тоа и на вашата меморија и говор.

„Видов многу клиенти на кои им е навистина тешко да читаат книги или да обработуваат нови информации или да се сеќаваат на нешто. Кога се во злоупотребувачка врска, тие функции се навистина тешки за нив“, рече таа.

Имате напнати мускули

Ако се чувствувате напнато околу некого, таа советува да се прашате зошто. Вашето тело ги чувствува проблемите иако можеби сè уште не сте свесни за нив.

Го игнорирате фактот дека на почетокот не ви се допаѓал вашиот партнер

Кај луѓето кои претрпеле психолошка злоупотреба, забележано е дека тие навистина не го сакале својот партнер на почетокот на врската, но решиле да го игнорираат ова. Поради оваа причина, многу е важно секогаш да ја слушате вашата интуиција.

Чувство на осаменост

Обидот да се поправи врска која очигледно не функционира ве тера да ги игнорирате другите луѓе во вашиот живот и на крајот се чувствувате осамено.

