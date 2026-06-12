Нутриционист открива 4 намирници против кивање и иритација на очите

Експертите истакнуваат дека одредени видови бобинки, како што се јагодите, малините, боровинките и капините, содржат витамини, антиоксиданси и растителни соединенија кои можат да помогнат во ублажување на благите симптоми на поленска треска, како што се кивање, течење на носот и иритација на очите.

Иако овие намирници не можат да ја заменат терапијата или да бидат лек за алергии, нивното редовно вклучување во исхраната може да обезбеди дополнителна поддршка на телото за време на сезоната на полен.

Оваа препорака се однесува на луѓе со благи симптоми, додека оние со тешки алергиски реакции треба да го следат советот на својот лекар.

Јагоди

Со почетокот на сезоната во мај, јагодите се фантастичен извор на витамин Ц, природен антихистамин. Додавањето на неколку од овие сочни црвени бобинки во вашата исхрана може да помогне во намалувањето на производството на хистамин – виновникот одговорен за чешање, солзење на очите и оние страшни напади на кивање.

Боровници

Боровинките се познати по нивната висока содржина на антоцијанини, растителни соединенија познати по нивните антиоксидантни својства, кои помагаат во одржувањето на здравјето на очите. Боровниците исто така се „гордеат“ со кверцетин, природен антихистамин кој може да помогне во ублажување на симптомите на алергија и намалување на воспалението.

Малини

Малините комбинираат неколку здравствени придобивки што се наоѓаат и во јагодите и во боровинките. Полни со витамин Ц и кверцетин, малините обезбедуваат природна двојна одбрана од алергии.

Капини

Капините се добро познати по нивната висока содржина на влакна и антиоксиданси, што ги прави особено ефикасни во промовирањето на здрави црева, што е од суштинско значење за телото да ги регулира имунолошките реакции, вклучително и оние што предизвикуваат поленска треска.

Ријанон Ламберт, регистрирана диететичарка, ги пофали бобинките како нутриционистички суперѕвезди, истакнувајќи ги нивните бројни придобивки што се протегаат многу подалеку од нивниот прекрасен вкус.

– Бобинките се вистински нутритивен сојузник за телото бидејќи содржат витамин Ц, кверцетин и антоцијанини – хранливи материи кои го поддржуваат имунолошкиот систем и можат да му помогнат на телото полесно да се справи со сезонските алергии.

фото:Magnific