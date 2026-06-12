Милица Тодоровиќ им се врати на вечерните настапи: Пејачката во еден момент ја прекина песната обраќајќи се кон момците во публика (видео)

Популарната пејачка Милица Тодоровиќ официјално се врати на музичката сцена по долга пауза поради породување и мајчинство.

Веќе на својот прв настап во преполн клуб, Милица предизвика целосен хаос и докажа дека публиката е желна за нејзината енергија.

Сепак, за време на самиот концерт, се случи неочекуван пресврт кога пејачката реши за момент да ја запре музиката и јавно да им се обрати на момците во публиката кои, според неа, не покажаа доволно ентузијазам.

„Брате, кажи ми, не можам да го гледам ова. Кажи ми“, рече Милица кога во клубот завладеа непријатна тишина, а потоа продолжи да го прашува гостинот:

„Па, не ти се допаѓа песната, па зошто дојде во клубот?“.

Видливо расположена и подготвена за шега, Милица набрзо се насмеа и им се обрати на сите негови другари во сепареата:

„И го донесе со сила, а тој е рокер, нели? Аааа, во ред, во ред.“

После тоа, Тодоровиќ им мавна од сцената и јасно стави до знаење дека очекува максимална забава и позитивна енергија од нив:

„Момци, момчиња! Малку нешто, забава, забава! Во минус 16 милиони“, рече пејачката на шега, несвесно допирајќи до тема што ја интригира јавноста со денови, а се однесува на нејзината наводна годишна финанскиска загуба од приватен бизнис.

фото:Instagram printscreen/milicatodorovicofficial/ @mocmuzike_marinapesic