Милица Тодоровиќ им се врати на вечерните настапи: Пејачката во еден момент ја прекина песната обраќајќи се кон момците во публика (видео)

Популарната пејачка Милица Тодоровиќ официјално се врати на музичката сцена по долга пауза поради породување и мајчинство.
Веќе на својот прв настап во преполн клуб, Милица предизвика целосен хаос и докажа дека публиката е желна за нејзината енергија.
Сепак, за време на самиот концерт, се случи неочекуван пресврт кога пејачката реши за момент да ја запре музиката и јавно да им се обрати на момците во публиката кои, според неа, не покажаа доволно ентузијазам.
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„Брате, кажи ми, не можам да го гледам ова. Кажи ми“, рече Милица кога во клубот завладеа непријатна тишина, а потоа продолжи да го прашува гостинот:
„Па, не ти се допаѓа песната, па зошто дојде во клубот?“.
Видливо расположена и подготвена за шега, Милица набрзо се насмеа и им се обрати на сите негови другари во сепареата:
„И го донесе со сила, а тој е рокер, нели? Аааа, во ред, во ред.“
После тоа, Тодоровиќ им мавна од сцената и јасно стави до знаење дека очекува максимална забава и позитивна енергија од нив:
„Момци, момчиња! Малку нешто, забава, забава! Во минус 16 милиони“, рече пејачката на шега, несвесно допирајќи до тема што ја интригира јавноста со денови, а се однесува на нејзината наводна годишна финанскиска загуба од приватен бизнис.
фото:Instagram printscreen/milicatodorovicofficial/ @mocmuzike_marinapesic