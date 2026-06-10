Многумина се плашат од нив: Поставувањето на овие граници во врската не е себично, туку е неопходно

Многумина веруваат дека вистинската љубов подразбира постојана достапност, целосно откажување од личните потреби и споделување на сè со партнерот. Сепак, експертите предупредуваат дека ваквите верувања можат да доведат до исцрпеност, незадоволство и проблеми во врската. Здравите врски не се градат врз самоодрекување, туку врз рамнотежа помеѓу блискоста и личниот простор.

Психологот верува дека некои граници што другите често ги нарекуваат себични всушност претставуваат важна основа за квалитетна врска. Тие не ги оддалечуваат партнерите, туку им помагаат да го зачуваат сопствениот идентитет и да бидат подобри поддржувачи еден на друг.

Не е погрешно да се каже „не“ кога ви е потребна пауза

Одбивањето да правите планови или да се дружите заедно често погрешно се толкува како знак на незаинтересираност за вашиот партнер. Сепак, луѓето кои се постојано уморни и преоптоварени имаат потешкотии да бидат присутни и посветени на врската.

Понекогаш е потребно да одвоите време за одмор, хоби или едноставно моменти на осаменост за да ја вратите енергијата. Ова не значи да се изберете себеси пред партнерот, туку да се грижите за сопствената благосостојба. Кога вашите лични потреби се задоволени, многу е полесно да изградите квалитетна врска и да уживате во вашето време заедно.

Не мора да ги решавате сите проблеми на вашиот партнер

Кога сакаме некого, природно е да сакаме да му помогнеме. Сепак, постои разлика помеѓу тоа да се поддржува и да се преземе одговорност за емоциите и проблемите на некој друг.

Постојаното спасување на вашиот партнер може да доведе до емоционална исцрпеност и да создаде нездрав модел во кој едно лице го носи товарот за двајцата. Наместо веднаш да нудите решенија, често е покорисно да го слушате вашиот партнер и да го прашате како можете да помогнете. На овој начин, покажувате поддршка, почитувајќи ја неговата способност сами да се справи со предизвиците.

Приватноста не е непријател на блискоста

Многу луѓе веруваат дека романтичната врска вклучува целосна отвореност и отсуство на какви било тајни. Сепак, експертите нагласуваат дека одредена количина на приватност не е знак на дистанцирање, туку важен дел од здрава врска.

Личните интереси, пријателствата, времето поминато без вашиот партнер или повремената помисла дека не споделуваме веднаш не претставуваат закана за врската. Напротив, ова се работите што ни помагаат да го одржиме сопствениот идентитет и да останеме интересни, независни поединци во рамките на врската. Врската не треба да биде за надзор и контрола, туку за доверба и меѓусебно почитување.

Поставувањето граници не е себично, туку начин да го заштитиме нашето емоционално здравје и да го зачуваме квалитетот на нашата врска. Партнерите кои јасно ги комуницираат своите потреби честопати градат постабилни, искрени и долготрајни врски.

извор:попара.мк

фото:freepik