Што се комплетни протеини и зошто се важни? Можеме да ги најдеме во овие намирници

Протеинот е клучен макронутриент, кој се наоѓа во различни видови храна, обезбедувајќи енергија, „гориво“ за раст и поправка на ткивата и средства за производство на хормони и ензими во нашите тела.

На просечното лице му се потребни околу 0,8 грама протеини на килограм телесна тежина, иако на некои луѓе можеби им требаат повеќе во зависност од нивните специфични околности.

Што е комплетен протеин?

Протеинот е составен од индивидуални аминокиселини, градежни блокови на хранливи материи. Вкупно има 20 аминокиселини, од кои 11 телото може да ги произведе самостојно. Сепак, остануваат девет аминокиселини што телото не може да ги произведе и мора да се консумираат. Тие се нарекуваат „есенцијални аминокиселини“, а тие се хистидин, изолеуцин, леуцин, лизин, метионин, фенилаланин, треонин, триптофан и валин.

Една храна се смета за комплетен протеин кога ги содржи сите девет есенцијални аминокиселини, додека „нецелосниот протеин“ содржи само неколку од нив. Идеално, треба да ги консумираме сите девет есенцијални аминокиселини дневно за да ги добиеме сите придобивки што протеините можат да ни ги понудат.

Целосни протеински намирници

Во случај протеинската храна да доаѓа од животинско потекло, можете да бидете сигурни дека ги има сите девет аминокиселини. Некои вообичаени комплетни протеини од животинско потекло вклучуваат: риба, живина, јајца, говедско и свинско месо. Исто така, постојат целосно растителни „целосни протеини“. Можете да ги најдете во цели извори на соја, одредени интегрални житарки…

фото:попара.мк

фото:freepik